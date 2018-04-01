Дубль Бэйла помог "Реалу" продолжить победную серию в Примере

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В 30-м туре испанской Примеры встретились клубы из полярных позиций турнирной таблицы — “Лас-Пальмас” принимал мадридский “Реал”, передает УНН.

Передача Модрича за спины защитников “Лас-Пальмаса” нашла Гарета Бэйла, который поразил ворота хозяев. До перерыва Лукас заработал на себе нарушение в чужой штрафной за что арбитр назначил 11-метровый, который успешно реализовал Бензема. Еще одно пенальти главный судья встречи усмотрел в инциденте с Бэйлом. Сам валлиец и исполнил приговор рефери, оформив дубль, и установил окончательный результат — 3:0.

Таким образом “Реал” одержал четвертую подряд победу во внутреннем чемпионате и с 63 очками занимает 3-ю строчку, уступая “Атлетико” лишь один балл. “Лас-Пальмас” находится в зоне вылета с 21 пунктом.

Добавим, что в следующем туре в центральной игре “Реал” будет противостоять “Атлетико”.

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