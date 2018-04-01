Дубль Бейла допоміг "Реалу" продовжити переможну серію в Прімері

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У 30-му турі іспанської Прімери зустрілися клуби із полярних позицій турнірної таблиці — “Лас-Пальмас” приймав мадридський “Реал”, передає УНН.

Передача Модріча за спини оборонців “Лас-Пальмасу” знайшла Гарета Бейла, який вразив ворота господарів. До перерви Лукас заробив на собі порушення в чужій штрафній за що арбітр призначив 11-метровий, який успішно реалізував Бензема. Ще одне пенальті головний суддя зустрічі угледів в інциденті з Бейлом. Сам валієць і виконав вирок рефері, оформивши дубль, і встановив остаточний результат — 3:0.

Таким чином “Реал” здобув четверту поспіль звитягу у внутрішньому чемпіонаті і з 63 очками займає 3-й рядок, поступаючись “Атлетіко” лише одним балом. “Лас-Пальмас” знаходиться у зоні вильоту з 21 пунктом.

Додамо, що в наступному турі в центральній грі “Реал” протистоятиме “Атлетіко”.

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