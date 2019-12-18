Дубилет: за рубежом остается почти 4 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. С 2010 года за рубежом остаются почти 4 миллиона украинцев. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Делюсь одним из важнейших графиков в Украине. Данные по миграции с 2010 года. А также неожиданный вывод, который можно сделать на его основании. Здесь мы видим количество граждан Украины, официально пересекших нашу границу - въезд и выезд. А также итоговое сальдо (красная депрессивная линия)", - отметил он, добавив соответствующий график.
По его словам, уровень миграции среди украинцев постоянно растет.
"Итак, что мы видим. С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - акцентировал внимание Дубилет.
Также министр объяснил, что украинцы чаще стали ездить в Европу, чем в Россию.
"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу. Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее, и у украинцев было меньше поводов выезжать из дома", - добавил Дубилет.
Напомним, Кабмин начал проект, которым хочет побороть "зарплатное рабство" в Украине. То есть предоставить людям возможность самим выбирать, на карту какого банка они будут получать зарплату.