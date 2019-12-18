Дубілет: за кордоном залишається майже 4 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. З 2010 року за кордоном залишаються майже 4 мільйони українців. Про повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Ділюся одним з найважливіших графіків України. Дані по міграції з 2010 року. А також несподіваний висновок, який можна зробити на його підставі. Тут ми бачимо кількість громадян України, що офіційно перетнули наш кордон — в'їзд та виїзд. А також підсумкове сальдо (червона депресивна лінія)", - відзначив він, додавши відповідний графік.
За його словами, рівень міграції серед українців постійно зростає.
"Отже, що ми бачимо. З 2010 року за кордоном залишилося майже 4 мільйони українців. Міграція носить яскраво-виражений циклічний характер. Постійний тренд — вгору. Виключення — у 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях", - акцентував увагу Дубілет.
Також міністр пояснив, що українці частіше стали їздити до Європи, ніж до Росії.
"Те, що мене здивувало. Безвіз істотно не вплинув на підсумкові цифри міграції і сальдо. Я це пояснюю тим, що відбувся перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно), і більше - в Європу. Що ж, будемо робити все, щоб економіка зростала швидше, і в українців було менше приводів виїжджати з дому", - додав Дубілет.
Нагадаємо, Кабмін розпочав проект, яким хоче побороти "зарплатне рабство" в Україні. Тобто надати людям можливість самим обирати, на картку якого банку вони будуть отримувати зарплату.