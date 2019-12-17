Кабмін хоче побороти "зарплатне рабство" в Україні

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кабмін розпочав проект, яким хоче побороти "зарплатне рабство" в Україні. Тобто надати людям можливість самим обирати на картку якого банку вони будуть отримувати зарплату. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.