ДТП с украинскими военными в Латвии: в МИД назвали предварительную причину

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"Посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся об украинцах, которые попали в ДТП. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет. Дипломаты также взаимодействуют с правоохранителями для выяснения причин аварии. Предварительная версия – непогода", – написал Николенко.

Напомним

В Латвии автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком. В ДТП погиб водитель автобуса – гражданин Эстонии.