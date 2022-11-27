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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Автобус з українськими військовими потрапив у ДТП у Латвії: є постраждалі

Автобус з українськими військовими потрапив у ДТП у Латвії: є постраждалі

Київ • УНН

 • 1290084 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Латвії на кордоні з Естонією в ДТП потрапив автобус з українськими військовими. Відбулося зіткнення з вантажівкою.

Про це пише УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Аварія сталася ввечері у суботу, 27 листопада, в районі латвійського міста Айнажі. У ДТП загинув лише водій автобус - це громадянин Естонії, і здійснював рейс на замовлення Сил оборони країни.

Ще 26 людей отримали поранення. Зазначається, що серед них один естонський військовослужбовець, а решта — військовослужбовці ЗСУ.

Усіх пасажирів доставили до лікарні. Троє з потерпілих перебували у важкому стані.

Трасу, де відбулося зіткнення перекрили до півночі. На цій же трасі в суботу сталося кілька дорожньо-транспортних пригод через сніг та ожеледь.

Додамо

Щонайменше, 11 людей загинули та 46 постраждали в результаті двох послідовних ДТП, що сталися в суботу в провінції Баглан на півночі Афганістану.

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