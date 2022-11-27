Автобус с украинскими военными попал в ДТП в Латвии: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Латвии на границе с Эстонией в ДТП попал автобус с украинскими военными. Произошло столкновение с грузовиком.
Об этом пишет УНН со ссылкой на ERR.
Детали
Авария произошла вечером в субботу, 27 ноября, в районе латвийского города Айнажи. В ДТП погиб только водитель автобус - это гражданин Эстонии и совершал рейс по заказу Сил обороны страны.
Еще 26 человек получили ранения. Отмечается, что среди них один эстонский военнослужащий, а остальные — военнослужащие ВСУ.
Всех пассажиров доставили в больницу. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.
Трассу, где произошло столкновение перекрыли до полуночи. На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.
Добавим
По меньшей мере, 11 человек погибли и 46 пострадали в результате двух последовательных ДТП, произошедших в субботу в провинции Баглан на севере Афганистана.