Автобус с украинскими военными попал в ДТП в Латвии: есть пострадавшие

Детали

Авария произошла вечером в субботу, 27 ноября, в районе латвийского города Айнажи. В ДТП погиб только водитель автобус - это гражданин Эстонии и совершал рейс по заказу Сил обороны страны.

Еще 26 человек получили ранения. Отмечается, что среди них один эстонский военнослужащий, а остальные — военнослужащие ВСУ.

Всех пассажиров доставили в больницу. Трое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Трассу, где произошло столкновение перекрыли до полуночи. На этой же трассе в субботу произошло несколько дорожно-транспортных происшествий из-за снега и гололеда.

Добавим

По меньшей мере, 11 человек погибли и 46 пострадали в результате двух последовательных ДТП, произошедших в субботу в провинции Баглан на севере Афганистана.