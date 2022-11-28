ДТП з українськими військовими в Латвії: у МЗС назвали попередню причину

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"Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія – негода", – написав Ніколенко.

Нагадаємо

У Латвії автобус з українськими військовими зіткнувся з вантажівкою. У ДТП загинув водій автобусу – громадянин Естонії.