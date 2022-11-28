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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25603 перегляди

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ДТП з українськими військовими в Латвії: у МЗС назвали попередню причину

ДТП з українськими військовими в Латвії: у МЗС назвали попередню причину

Київ • УНН

 • 1140887 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. За попередніми даними, ДТП з українськими військовими у Латвії сталася через негоду. Про це у Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

"Посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія – негода", – написав Ніколенко.

Нагадаємо

У Латвії автобус з українськими військовими зіткнувся з вантажівкою. У ДТП загинув водій автобусу – громадянин Естонії.

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