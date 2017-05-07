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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДТП в Нигерии унесла жизни 26 человек

Киев • УНН

 • 16047 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. По меньшей мере 26 человек стали жертвами столкновения двух автобусов на трассе в западной части Нигерии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

ДТП в Нигерии унесла жизни 26 человек

Как сообщил представитель полиции штата Ойо, в результате аварии еще 11 человек получили ранения. По информации правоохранителей, два автобуса пытались обогнать другие автомобили, что закончилось столкновением и пожаром.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные статистики, ДТП в Нигерии нередки, в прошлом году дорожные происшествия унесли жизни более пяти тысяч человек. Многие аварии происходят из-за неосторожного вождения, также причиной называют плохое состояние дорог и самых авто.

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