ДТП в Нигерии унесла жизни 26 человек

Как сообщил представитель полиции штата Ойо, в результате аварии еще 11 человек получили ранения. По информации правоохранителей, два автобуса пытались обогнать другие автомобили, что закончилось столкновением и пожаром.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные статистики, ДТП в Нигерии нередки, в прошлом году дорожные происшествия унесли жизни более пяти тысяч человек. Многие аварии происходят из-за неосторожного вождения, также причиной называют плохое состояние дорог и самых авто.