ДТП в Нігерії забрала життя 26 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Щонайменше 26 людей стали жертвами зіткнення двох автобусів на трасі в західній частині Нігерії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як повідомив представник поліції штату Ойо, внаслідок аварії ще 11 осіб отримали поранення. За інформацією правоохоронців, два автобуса намагалися обігнати інші автомобілі, що закінчилося зіткненням і пожежею.
Як зазначає агентство з посиланням на дані статистики, ДТП в Нігерії непоодинокими, в минулому році дорожні пригоди забрали життя понад п’яти тисяч чоловік. Багато аварії трапляються через необережне водіння, також причиною називають поганий стан доріг та самих авто.