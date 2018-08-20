ДТП в Сумах с участием полицейского автомобиля: возбуждено дело
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сумах по факту ДТП с участием полицейского автомобиля открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.
"Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту дорожно-транспортного происшествия. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено в воскресенье, 19 августа 2018 года, по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украина ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в Сумах 19 августа 2018 около 14 час. 45 мин. на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции и Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар. Во время происшествия пострадали четверо прохожих, пассажир служебного автомобиля и пассажир Аudi A4. Все шестеро пострадавших с травмами различной степени тяжести находятся в больнице.
Предварительно установлено, что автомобиль Toyota Prius, при проезде перекрестка ул. Петропавловская - ул. Перекопская, двигался с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом по улице Петропавловской от центра города на основной красный сигнал светофора. Транспортное средство Audi A4 двигался по ул. Перекопской от улицы Герасима Кондратьева в направлении улицы Покровская на основной зеленый сигнал светофора.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, ход следствия находится на контроле прокуратуры.
Напомним, вчера днем в Сумах в результате столкновения полицейского автомобиля, которое ехало по вызову, с иномаркой получили телесные повреждения четверо прохожих и женщина-полицейский.