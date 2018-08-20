ДТП у Сумах за участю поліцейського автомобіля: відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Сумах за фактом ДТП за участю поліцейського автомобіля відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.
"Сумська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено у неділю, 19 серпня 2018 року, за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у Сумах 19 серпня 2018 року близько 14 год. 45 хв. на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнулись службовий автомобіль патрульної поліції та Аudi A4, унаслідок чого транспортний засіб поліцейських відкинуло на тротуар. Під час пригоди постраждало четверо перехожих, пасажир службового авто та пасажир Аudi A4. Усі шестеро потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості перебувають у лікарні.
Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota Prius, під час проїзду перехрестя вул. Петропавловська – вул. Перекопська, рухався з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного кольорів та спеціальним звуковим сигналом по вулиці Петропавлівській від центру міста на основний червоний сигнал світлофору. Транспортний засіб Audi A4 рухався по вул. Перекопській від вулиці Герасима Кондратьєва у напрямку вулиці Покровська на основний зелений сигнал світлофору.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, хід слідства перебуває на контролі прокуратури.
Нагадаємо, вчора вдень у Сумах внаслідок зіткнення поліцейського автомобіля, яке їхало за викликом, з іномаркою отримали тілесні ушкодження четверо перехожих та жінка-поліцейський.