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ДТП в Германии: в МИД подтвердили, что за рулем грузовика был украинец

Киев • УНН

 • 27645 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что за рулем грузовика, с участием которого произошло ДТП в Германии, был украинец. Об этом в комментарии УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

ДТП в Германии: в МИД подтвердили, что за рулем грузовика был украинец

"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются полицией", - сказал В.Кирилич.

Напомним, накануне немецкие СМИ сообщили, что на автобане 61 близ немецкого города Фирзен произошло ДТП с участием гражданина Украины. По информации СМИ, находясь в нетрезвом состоянии, виновник аварии на фуре протаранил полицейский автомобиль - в результате 23-летняя полицейская погибла, еще двое участников ДТП получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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