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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ДТП у Німеччині: у МЗС підтвердили, що за кермом вантажівки був українець

Київ • УНН

 • 27645 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, за участю якої сталася ДТП у Німеччині, був українець. Про це у коментарі УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

ДТП у Німеччині: у МЗС підтвердили, що за кермом вантажівки був українець

"Можу підтвердити, що за кермом вантажівки був українець. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідуються поліцією", - сказав В.Кирилич.

Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що на автобані 61 поблизу німецького міста Фірзен сталася ДТП за участю громадянина України. За інформацією ЗМІ, перебуваючи в нетверезому стані, винуватець аварії на фурі протаранив поліцейське авто – в результаті 23-річна поліціянтка загинула, ще двоє учасників ДТП отримали поранення.

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