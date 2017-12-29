ДТП у Німеччині: у МЗС підтвердили, що за кермом вантажівки був українець
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, за участю якої сталася ДТП у Німеччині, був українець. Про це у коментарі УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Можу підтвердити, що за кермом вантажівки був українець. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідуються поліцією", - сказав В.Кирилич.
Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що на автобані 61 поблизу німецького міста Фірзен сталася ДТП за участю громадянина України. За інформацією ЗМІ, перебуваючи в нетверезому стані, винуватець аварії на фурі протаранив поліцейське авто – в результаті 23-річна поліціянтка загинула, ще двоє учасників ДТП отримали поранення.