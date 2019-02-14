ДТП в Македонии: 13 погибших, премьер выразил соболезнования

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64701 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86149 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131448 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130950 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130187 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125214 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161477 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117845 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ДТП в Македонии: 13 погибших, премьер выразил соболезнования

ДТП в Македонии: 13 погибших, премьер выразил соболезнования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев выразил соболезнования в связи с ДТП с автобусом, в котором по предварительным данным, погибло 13 человек. Сообщение с текстом соболезнования опубликовано в среду на официальной странице главы правительства республики в Facebook, передает УНН.

“Неизмеримая боль и горе, и нет слов, которые могли бы стать утешением после серьезной аварии, которая стала роковой для многих наших сограждан. Мы сочувствуем родным и семьям погибших. Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы помочь всем выжившим, находящимся в критическом состоянии и получившим травмы, как можно скорее получить необходимую помощь и вернуться к своим близким”, — говорится в сообщении.

Авария произошла около 18:00 по Киеву, когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье. В результате происшествия пострадали 32 человека, из которых четыре человека находятся в критическом состоянии, 13 человек погибли.

Как сообщал УНН, в Китае столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших.

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