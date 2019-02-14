ДТП в Македонии: 13 погибших, премьер выразил соболезнования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев выразил соболезнования в связи с ДТП с автобусом, в котором по предварительным данным, погибло 13 человек. Сообщение с текстом соболезнования опубликовано в среду на официальной странице главы правительства республики в Facebook, передает УНН.
“Неизмеримая боль и горе, и нет слов, которые могли бы стать утешением после серьезной аварии, которая стала роковой для многих наших сограждан. Мы сочувствуем родным и семьям погибших. Мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы помочь всем выжившим, находящимся в критическом состоянии и получившим травмы, как можно скорее получить необходимую помощь и вернуться к своим близким”, — говорится в сообщении.
Авария произошла около 18:00 по Киеву, когда автобус, в котором находилось 50 человек, съехал с пути и перевернулся вблизи города Скопье. В результате происшествия пострадали 32 человека, из которых четыре человека находятся в критическом состоянии, 13 человек погибли.
Как сообщал УНН, в Китае столкнулись 23 автомобиля, пятеро погибших.