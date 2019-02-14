ДТП у Македонії: 13 загиблих, прем'єр висловив співчуття

“Незмірна біль і горе, і немає слів, які могли б стати розрадою після серйозної аварії, яка стала фатальною для багатьох наших співгромадян. Ми співчуваємо рідним і сім’ям загиблих. Ми мобілізуємо всі сили і можливості для того, щоб допомогти всім тим, хто вижив, перебуває в критичному стані і отримав травми, як можна швидше отримати необхідну допомогу і повернутися до своїх близьких”, — йдеться в повідомленні.

Аварія сталася близько 18:00 за Києвом, коли автобус, в якому знаходилося 50 осіб, з’їхав з дороги і перекинувся поблизу міста Скоп’є. В результаті події постраждали 32 людини, з яких чотири людини знаходяться в критичному стані, 13 осіб загинули.

Як повідомляв УНН, у Китаї зіткнулися 23 автомобілі, п’ятеро загиблих.