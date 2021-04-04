ДТП в Луцке: полицейский сбил женщину и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Луцке водитель совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Виновником оказался работник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни, пишет УНН.
Детали
4 апреля в Луцке, водитель Volkswagen совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в Луцкой городской больницы.
Полицейские оперативно установили виновника - им оказался сотрудник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции, находившийся вне службы. О происшествии они немедленно сообщили Государственное бюро расследований, сейчас его представители устанавливают обстоятельства происшествия.
Сведения внесены в Едрей по ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины.
В полиции по данному факту начали служебное расследование, о результатах которого будет сообщено.
Напомним
В Житомирской области в селе Малиновка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля полицейского. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже его авто обнаружили правоохранители.