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ДТП в Луцке: полицейский сбил женщину и скрылся с места происшествия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Луцке водитель совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Виновником оказался работник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни, пишет УНН.

Детали

4 апреля в Луцке, водитель Volkswagen совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в Луцкой городской больницы.

Полицейские оперативно установили виновника - им оказался сотрудник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции, находившийся вне службы. О происшествии они немедленно сообщили Государственное бюро расследований, сейчас его представители устанавливают обстоятельства происшествия.

Сведения внесены в Едрей по ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины.

В полиции по данному факту начали служебное расследование, о результатах которого будет сообщено.

Напомним

В Житомирской области в селе Малиновка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля полицейского. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже его авто обнаружили правоохранители.

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