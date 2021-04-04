У Житомирській області поліцейський влаштував смертельне ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Житомирській області в селі Малинівка сталося смертельне ДТП за участю автомобіля поліцейського. Водій втік з місця події, однак пізніше його авто виявили правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі, пише УНН.
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ДТП сталося ввечері 3 квітня. Загинув місцевий житель 1974 року народження.
"Завдяки зібраним на місці події речових доказів вдалося встановити марку і колір машини. Тому поліцейські почали заходи щодо встановлення автомобіля, причетного до дорожнього події", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, протягом ночі поліцейські перевіряли автомобілі марки Skoda зеленого кольору і їх власників про причетність до ДТП. В результаті на одній з вулиць c. Малинівка був виявлений автомобіль з характерними механічними пошкодженнями.
"Під час перевірки його власника встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 р.н.", - повідомили в поліції.
Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Також в поліції розпочато службове розслідування.
Санкція статті за вказане правопорушення передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Додамо
Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, відбулось зіткнення автомобіля Subaru з вантажівкою MAN в результаті чого загинув 43-річний водій легковика - працівник поліції, який перебував поза службою.