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В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП

В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП

Киев  •  УНН

 • 30445 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Житомирской области в селе Малиновка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля полицейского. Водитель скрылся с места происшествия, однако позже его авто обнаружили правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло вечером 3 апреля. Погиб местный житель 1974 года рождения.

"Благодаря собранным на месте происшествия вещественных доказательствам удалось установить марку и цвет машины. Поэтому полицейские начали мероприятия по установлению автомобиля, причастного к дорожному происшествию", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение ночи полицейские проверяли автомобили марки Skoda зеленого цвета и их владельцев на причастность к ДТП. В результате на одной из улиц c. Малиновка был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями.

"Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 г.р.", - сообщили в полиции.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Также в полиции начато служебное расследование.

Санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Добавим

В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, состоялось столкновение автомобиля Subaru с грузовиком MAN в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки - сотрудник полиции, находившийся вне службы.

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