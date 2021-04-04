ДТП у Луцьку: поліцейський збив жінку і втік з місця пригоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Луцьку водій скоїв наїзд на місцеву 57-річну жительку та зник з місця пригоди. Винуватцем виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції. Про це інформує пресслужба поліції Волині, пише УНН.
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4 квітня у Луцьку, водій Volkswagen скоїв наїзд на місцеву 57-річну мешканку та зник з місця пригоди. Потерпілу шпиталізували до Луцької міської лікарні.
Поліцейські оперативно встановили винуватця – ним виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції, який перебував поза службою. Про подію вони невідкладно повідомили Державне бюро розслідувань, нині його представники встановлюють обставини пригоди.
Відомості внесено в ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.
У поліції за цим фактом розпочали службове розслідування, про результати якого буде повідомлено.
Нагадаємо
У Житомирській області в селі Малинівка сталося смертельне ДТП за участю автомобіля поліцейського. Водій втік з місця події, однак пізніше його авто виявили правоохоронці.