ДТП у Луцьку: поліцейський збив жінку і втік з місця пригоди

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Луцьку водій скоїв наїзд на місцеву 57-річну жительку та зник з місця пригоди. Винуватцем виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції. Про це інформує пресслужба поліції Волині, пише УНН.

Деталі

4 квітня у Луцьку, водій Volkswagen скоїв наїзд на місцеву 57-річну мешканку та зник з місця пригоди. Потерпілу шпиталізували до Луцької міської лікарні.

Поліцейські оперативно встановили винуватця – ним виявився працівник одного з підрозділів Луцького районного управління поліції, який перебував поза службою. Про подію вони невідкладно повідомили Державне бюро розслідувань, нині його представники встановлюють обставини пригоди.

Відомості внесено в ЄРДР за ст. 286-1 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо затримання підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.

У поліції за цим фактом розпочали службове розслідування, про результати якого буде повідомлено.

Нагадаємо

У Житомирській області в селі Малинівка сталося смертельне ДТП за участю автомобіля поліцейського. Водій втік з місця події, однак пізніше його авто виявили правоохоронці.

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