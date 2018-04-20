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ДТП в Кривом Роге: арестованного подозреваемого не поместят в СИЗО

Киев • УНН

 • 10235 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Подозреваемый в ДТП в Кривом Роге, которому Бабушкинский райсуд Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, будет находиться в лечебном учреждении под постоянной охраной. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

ДТП в Кривом Роге: арестованного подозреваемого не поместят в СИЗО

"Сегодня Бабушкинский районный суд Днепра в режиме видеоконференции выбрал водителю автомобиля Mazda меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 13 июня) без возможности внесения залога. Однако из-за состояния здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном учреждении под постоянной охраной", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Бабушкинский райсуд Днепра взял подозреваемого в ДТП в Кривом Роге под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек. Впоследствии в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.

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