ДТП в Кривом Роге: арестованного подозреваемого не поместят в СИЗО

"Сегодня Бабушкинский районный суд Днепра в режиме видеоконференции выбрал водителю автомобиля Mazda меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 13 июня) без возможности внесения залога. Однако из-за состояния здоровья подозреваемый будет находиться в лечебном учреждении под постоянной охраной", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Бабушкинский райсуд Днепра взял подозреваемого в ДТП в Кривом Роге под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал УНН, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек. Впоследствии в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.