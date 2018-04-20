ДТП у Кривому Розі: арештованого підозрюваного не помістять до СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Підозрюваний у ДТП у Кривому Розі, якому Бабушкінський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, перебуватиме у лікувальному закладі під постійною охороною. Про це УНН повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.
"Сьогодні Бабушкінський районний суд Дніпра в режимі відеоконференції обрав водію автомобіля Mazda запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 13 червня) без можливості внесення застави. Однак через стан здоров’я підозрюваний перебуватиме у лікувальному закладі під постійною охороною", – зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, Бабушкінський райсуд Дніпра взяв підозрюваного у ДТП у Кривому Розі під варту без можливості внесення застави.
Як повідомляв УНН, ДТП у Кривому Розі за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася вранці 17 квітня. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Згодом у лікарні Кривого Рогу 18 квітня від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.