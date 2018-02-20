ДТП в Киеве: один водитель скрылся с места аварии, другой - в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На столичной улице Березняковской автомобиль Toyota в лобовом столкновении протаранил ВАЗ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
“После происшествия, водитель Toyota скрутил номера и скрылся с места. Водитель автомобиля ВАЗ получил серьезные многочисленные травмы. Его вырезали из машины работники ГСЧС. В срочном порядке госпитализирован”, — отмечается в сообщении.
На месте работают патрульная полиция, скорая помощь, ГСЧС. Также к месту прибыла следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в результате ДТП во Львовской области пострадал двухлетний ребенок на четверых взрослых.