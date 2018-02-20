ДТП у Києві: один водій втік з місця аварії, інший - у реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На столичній вулиці Березняківській автомобіль Toyota у лобовому зіткненні протаранив ВАЗ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “dtp.kiev.ua”.
"Після події, водій Toyota скрутив номери і втік з місця. Водій автомобіля ВАЗ отримав серйозні численні травми. Його вирізали з машини працівники ДСНС. У терміновому порядку госпіталізований", - зазначається у повідомленні.
На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога, ДСНС. Також до місця прибула слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у результаті ДТП на Львівщині постраждала дворічна дитина на четверо дорослих.