ДТП в Киеве: автомобиль влетел в отбойник и перевернулся
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Kangoo произошло на улице Набережно-Рыбацкая в Киеве в результате нарушения правил дорожного движения, информирует УНН.
Детали
Водитель Renault Kangoo, двигаясь в направлении Оболони с явным превышением скоростного режима, не справился на повороте с управлением. Он влетел в отбойник, от чего автомобиль подбросило, снес металлическое ограждение и начал переворачиваться.
На место происшествия сразу прибыла полиция, скорая и ГСЧС. Последние помогли достать водителя и промывали дорогу, которая была вся в топливных маслах.
Медики сразу госпитализировали мужчину с различными травмами.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП - с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).