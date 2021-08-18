ДТП у Києві: авто влетіло у відбійник і перекинулося

Деталі

Водій Renault Kangoo, рухаючись у напрямку Оболоні з явним перевищенням швидкісного режиму, не впорався на повороті з керуванням. Він влетів у відбійник, від чого автівку підкинуло, зніс металеву огорожу і почав перекидатися.

На місце події одразу прибула поліція, швидка та ДСНС. Останні допомогли дістати водія та промивали дорогу, яка була вся в паливних мастилах.

Медики одразу госпіталізовували чоловіка з різними травмами.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).