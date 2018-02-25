ДТП в Харькове: столкнулись 4 авто, два водителя в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Харькове на улице Сумской столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии двух водителей доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
“В 16.20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле дома 36/38 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей „Фольксваген“, „Тойота“ и двух „Мерседесов“. В результате происшествия пострадали 28 и 54-летние водители транспортных средств. Оба пострадавшие доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харьков”, — указано в сообщении.
Правоохранители зарегистрировали ДТП и выясняют все его обстоятельства.
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