ДТП в Харькове: столкнулись 4 авто, два водителя в больнице

“В 16.20 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Сумской возле дома 36/38 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей „Фольксваген“, „Тойота“ и двух „Мерседесов“. В результате происшествия пострадали 28 и 54-летние водители транспортных средств. Оба пострадавшие доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харьков”, — указано в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали ДТП и выясняют все его обстоятельства.

Как сообщал УНН, смертельная ДТП возле Бердянска: легковушка столкнулась с грузовиком.