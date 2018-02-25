ДТП у Харкові: зіткнулося 4 авто, два водії у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Харкові на вулиці Сумській зіткнулися чотири автомобілі. Унаслідок аварії двох водіїв доставили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
“О 16.20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській біля будинку 36/38 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів „Фольксваген“, „Тойота“ та двох „Мерседесів“. У результаті події постраждали 28 та 54-річні водії транспортних засобів. Обидва потерпілі доставлені до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків”, — вказано у повідомленні.
Правоохоронці зареєстрували ДТП та з’ясовують усі його обставини.
Як повідомляв УНН, смертельна ДТП біля Бердянська: легковик зіткнувся з вантажівкою.