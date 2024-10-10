ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест экс-судье Тандыру
Киев • УНН
Святошинский суд Киева продлил содержание под стражей Алексея Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП. Экс-глава Макаровского суда будет находиться под арестом до 8 декабря по делу о гибели нацгвардейца в ДТП.
Святошинский районный суд Киева продлил до 8 декабря содержание под стражей экс-судье и бывшему председателю Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
На вопрос, продлил ли суд на два месяца содержание под стражей экс-главе Макаровского районного суда Киевской области, в прокуратуре ответили: «Да. До 8 декабря».
Дополнение
В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщала УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
ВСП на заседании удовлетворил представление заместителя Генпрокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.
В августе ВСП уволил судью Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП.