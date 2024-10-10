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ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт екссудді Тандиру

ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт екссудді Тандиру

Київ • УНН

 • 22107 перегляди

Святошинський суд Києва продовжив тримання під вартою Олексія Тандира, підозрюваного у смертельному ДТП. Ексголова Макарівського суду перебуватиме під арештом до 8 грудня у справі про загибель нацгвардійця у ДТП.

Святошинський районний суд Києва продовжив до 8 грудня тримання під вартою екссудді та колишньому голові Макарівського районного суду Київщини Олексію Тандиру, підозрюваному у скоєнні ДТП, у якій загинув нацгвардієць. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.

На запитання, чи суд продовжив на два місяці тримання під вартою ексголові Макарівського районного суду Київської області, у прокуратурі відповіли: "Так. До 8 грудня".

Доповнення

У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомляла УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

ВРП на засіданні задовольнила подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.

У серпні ВРП звільнила суддю Тандира, обвинуваченого у вчиненні смертельної ДТП.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
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