ДТП с пострадавшими произошло на трассе Киев-Чоп, нарушено движение транспорта

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло сегодня на трассе Киев-Чоп в Ровенской области, что вызвало трудности в движении в обоих направлениях, сообщили в патрульной полиции области в среду, пишет УНН.

Сегодня, около 9 часов, на автодороге М06 Киев - Чоп, вблизи Колоденки, произошло ДТП с травмированными. На соответствующем участке движение транспортных средств затруднено в обоих направлениях - сообщили в патрульной полиции.

Патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия. Участников ДТП госпитализировали.

Водителям советуют планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий