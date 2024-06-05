ДТП з постраждалими сталася на трасі Київ-Чоп, порушено рух транспорту
Київ • УНН
Дорожньо-транспортна пригода з травмами сталася близько 9 години ранку на трасі М06 Київ-Чоп недалеко від Холоденка, що викликало труднощі в обох напрямках і зажадало від поліції контролю за дорожнім рухом і госпіталізації постраждалих.
Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася сьогодні на трасі Київ-Чоп у Рівненській області, що викликало труднощі в русі в обох напрямках, повідомили у патрульній поліції області у середу, пише УНН.
Сьогодні, близько 9-ї години, на автодорозі М06 Київ - Чоп, поблизу Колоденки, сталася ДТП із травмованими. На визначеній ділянці рух транспортних засобів ускладнений в обох напрямках
Патрульні регулюють дорожній рух та забезпечують охорону місця події. Учасників ДТП шпиталізували.
Водіям радять планувати маршрут своїх поїздок із урахуванням цієї інформації.
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