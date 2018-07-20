ДТП под Киевом: в полиции рассказали подробности и уточнили количество травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Киеве на Старообуховской трассе произошло ДТП со смертельным исходом, где по предварительной информации, на проезжей части автодороги произошло столкновение и возгорание трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое - травмированы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в полиции
В настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники полиции с целью установления обстоятельств и механизма ДТП.
Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Как ранее сообщал УНН, под Киевом, на Старообуховская шоссе, произошло масштабное ДТП. В результате аварии три человека пострадали и еще трое - погибли.