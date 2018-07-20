ДТП под Киевом: в полиции рассказали подробности и уточнили количество травмированных

"Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в полиции

В настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники полиции с целью установления обстоятельств и механизма ДТП.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как ранее сообщал УНН, под Киевом, на Старообуховская шоссе, произошло масштабное ДТП. В результате аварии три человека пострадали и еще трое - погибли.