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ДТП під Києвом: у поліції розповіли подробиці та уточнили кількість травмованих

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У Києві на Старообухівській трасі сталася ДТП зі смертельними наслідками, де за попередньою інформацією, на проїжджій частині автодороги відбулося зіткнення та загорання трьох автомобілів. У результаті аварії загинуло троє людей, ще двоє — травмовані. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

“Встановлено, що водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими машинами. Відомо також, що в салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості, їм надається необхідна медична допомога”, — розповіли у поліції

На цей час на місці смертельної аварії працюють працівники поліції з метою встановлення обставин та механізму автопригоди.

Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як раніше повідомляв УНН, під Києвом, на Старообухівському шосе, сталась масштабна ДТП. У результаті аварії три людини постраждали і ще троє — загинули.

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