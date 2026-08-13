ДТП на трассе Киев - Чоп: движение затруднено, свободна одна полоса
Киев • УНН
На 35-м км автодороги М-06 Киев-Чоп возле села Бузовая произошло ДТП. Движение в направлении Житомира частично затруднено, свободны крайняя левая полоса и обочина.
В четверг, 13 августа, на 35-м км автодороги М-06 Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.
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ДТП произошло возле села Бузовая. Из-за этого движение в направлении Житомира частично затруднено. Свободными для движения остаются крайняя левая полоса и обочина.
Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты с учетом ограничений
Напомним
В селе Суховоля во Львовской области 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам освидетельствования находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте.
Также УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.