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ДТП на трассе Киев - Чоп: движение затруднено, свободна одна полоса

Киев • УНН

 • 396 просмотра

На 35-м км автодороги М-06 Киев-Чоп возле села Бузовая произошло ДТП. Движение в направлении Житомира частично затруднено, свободны крайняя левая полоса и обочина.

ДТП на трассе Киев - Чоп: движение затруднено, свободна одна полоса
Фото: t.me/patrolpolice_ua

В четверг, 13 августа, на 35-м км автодороги М-06 Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

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ДТП произошло возле села Бузовая. Из-за этого движение в направлении Житомира частично затруднено. Свободными для движения остаются крайняя левая полоса и обочина.

Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты с учетом ограничений

- говорится в сообщении полиции.

Напомним

В селе Суховоля во Львовской области 68-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter, по результатам освидетельствования находившийся в состоянии опьянения, совершил наезд на 38-летнего военнослужащего, который погиб на месте.

Также УНН сообщал, что правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста.

Евгений Устименко

ОбществоАвто
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Житомир
Киев