ДТП на столичном проспекте Победы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Легковой автомобиль Mercedes столкнулся с отбойником на столичном проспекте Победы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
ДТП произошло на проспекте Победы, в направлении от станции метро “Шулявская” до станции “Берестейская”.
Предварительно водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и столкнулся с автомобилем Volkswagen, а дальше — с отбойником, в результате чего колесо автомобиля оторвало и отбросило примерно на 50 метров.
Пострадавших нет, на месте работают полицейские.
Как сообщал УНН, 18 февраля в Киеве из-за ДТП было парализовано движение скоростного трамвая.