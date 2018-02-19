ДТП на столичному проспекті Перемоги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Легковик Mercedes зіштовхнувся з відбійником на столичному проспекті Перемоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “dtp.kiev.ua”.
ДТП сталася на проспекті Перемоги, в напрямку від станції метро “Шулявська” до станції “Берестейська”.
Попередньо водій автомобіля Mercedes перевищив швидкість та зіштовхнувся з легковиком Volkswagen, а далі — з відбійником, в результаті чого колесо автомобіля відірвало та відкинуло приблизно на 50 метрів.
Постраждалих немає, на місці працюють поліцейські.
Як повідомляв УНН, 18 лютого в Києві через ДТП був паралізований рух швидкісного трамваю.