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ДТП в Ровенской области: в полиции заявили, что водитель был трезв

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Задержанный 20-летний водитель легковушки, который столкнулся с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель", в результате чего маршрутка столкнулась с грузовиком, находился в трезвом состоянии. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

"Он был в трезвом состоянии", - подтвердили в полиции.

Отмечено, что данные медицинского освидетельствования о том, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, были предварительными.

"Теперь к нам поступило заключение медицинского освидетельствования, который показал, что он (водитель - ред.) был трезв", - отметили в полиции.

Ранее полиция сообщала, что задержанный 20-летний водитель легковушки, в соответствии с медицинским освидетельствованием, находился в состоянии алкогольного опьянения

Напомним, из-за ДТП в Ровенской области погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

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