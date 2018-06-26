ДТП в Ровенской области: в полиции заявили, что водитель был трезв
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Задержанный 20-летний водитель легковушки, который столкнулся с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель", в результате чего маршрутка столкнулась с грузовиком, находился в трезвом состоянии. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.
"Он был в трезвом состоянии", - подтвердили в полиции.
Отмечено, что данные медицинского освидетельствования о том, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, были предварительными.
"Теперь к нам поступило заключение медицинского освидетельствования, который показал, что он (водитель - ред.) был трезв", - отметили в полиции.
Ранее полиция сообщала, что задержанный 20-летний водитель легковушки, в соответствии с медицинским освидетельствованием, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, из-за ДТП в Ровенской области погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.