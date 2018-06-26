ДТП на Рівненщині: у поліції заявили, що водій був тверезий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Затриманий 20-річний водій легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою, перебував у тверезому стані. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.
"Він був у тверезому стані", – підтвердили в поліції.
Зазначено, що дані медичного освічування про те, що затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння, були попередніми.
"Тепер до нас надійшов висновок медичного освідування, який показав, що він (водій, – ред.) був тверезий", – зазначили в поліції.
Раніше поліція повідомляла, що затриманий 20-річний водій легковика, відповідно до медичного освідування, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.