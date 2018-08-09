ДТП в Ровенской области: полиция не видит оснований для задержания депутата

"Сейчас прямые свидетели ДТП отсутствуют. 35-летний водитель также не дает показаний относительно произошедшего. По результатам проведенных первоначальных следственных действий на месте происшествия нет достаточных оснований для задержания мужчины", - отметили в ведомстве.

В рамках досудебного расследования под процессуальным руководством прокуратуры области назначен ряд экспертиз.

"После проведения экспертиз в случае доказательства вины согласно ст. 480 УПК относительно особого порядка уголовного производства в отношении депутатов местных советов подозрение такому лицу будет сообщать областной прокурор. Только после этого будет избираться мера пресечения", - уточнили в полиции.

Напомним, ДТП произошло вблизи села Александрия Ровенской области: нетрезвый водитель на автомобиле насмерть сбил 58-летнего велосипедиста. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле. Из собственных источников УНН стало известно, что автомобилем управлял депутат местного совета. По сообщению местных СМИ, за рулем автомобиля находился депутат Сарненского райсовета.