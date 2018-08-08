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На Рівненщині депутат на смерть збив велосипедиста

На Рівненщині депутат на смерть збив велосипедиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Нетверезий водій на автомобілі збив велосипедиста, через що останній помер. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.

"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів", поблизу села Олександрія, до поліції надійшло вчора, 7 серпня, близько 21:30", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Аudi Q7 на іноземній реєстрації, 35-річний житель села Велике Вербче Сарненського району, рухаючись у напрямку Рівного, допустив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм 58-річний житель села Олександрія загинув на місці.

За результатами освідування водія алкотестер показав 1,27 проміле.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України. У його рамках слідчі встановлюють обставини ДТП.

З власних джерел УНН стало відомо, що автомобілем керував депутат місцевої ради.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що водієм Аudi був депутат Сарненської райради.

Нагадаємо, п'яний водій на автомобілі збив 72-річну жінку у Львівській області. Встановлено, що водій автомобіля марки "Фіат Скудо", який є депутатом Сокальської міської ради та лікарем Сокальської центральної районної лікарні, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДТП. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де йому назустріч рухалася 72-річна велосипедистка. Суд взяв під варту підозрюваного депутата. 

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