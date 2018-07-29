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На Львівщині п’яний на смерть збив на авто жінку

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КИЇВ. 29 липня. УНН. П’яний водій на автомобілі збив 72-річну жінку у Радехівському районі Львівської області, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікацій поліції Львівської області.

За інформацією поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 липня о 12:50 на автодорозі Червоноград-Редехів в селі Новий Витків, Радехівського району.

“Попередньо встановлено, що водій автомобіля „Фіат Скудо“, 43-річний мешканець міста Сокаль, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв наїзд на велосипедистку, 72-річну місцеву жительку, після чого зіткнувся з рейсовим автобусом сполученням Тернопіль-Червоноград”, — зазначили у відділі комунікацій.

Як зазначили правоохоронці, велосипедистка від отриманих травм померла на місці події. В автобусі ніхто не постраждав.

“У водія „Фіату“ було виявлено 1,6 проміле алкоголю в крові. Його затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу”, — уточнили у відділі комунікацій.

На даний час, як зазначили у поліції, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Зазначимо, що на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що “депутат Сокальської міської ради від партії „Воля“ (голова нардеп Юрій Деревянко) Василь Петрушка в стані алкогольного сп’яніння (1,5 проміле) за кермом автомобіля „Фіат Скудо“ на дорозі Радехів-Червоноград в районі села Новий Витків врізався в рейсовий автобус, після чого вбив велосипедистку”.

Нагадаємо, очільник Перечинської РДА у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.

Згодом у лікарні померла друга постраждала жінка.

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