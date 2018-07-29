Во Львовской области пьяный насмерть сбил на машине женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Пьяный водитель на автомобиле сбил 72-летнюю женщину в Радеховском районе Львовской области, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций полиции Львовской области.
По информации полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в 12:50 на автодороге Червоноград-Редехив в селе Новый Витков, Радеховского района.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Фиат Скудо", 43-летний житель города Сокаль, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедистку, 72-летнюю местную жительницу, после чего столкнулся с рейсовым автобусом сообщением Тернополь-Червоноград", - отметили в отделе коммуникаций.
Как отметили правоохранители, велосипедистка от полученных травм скончалась на месте происшествия. В автобусе никто не пострадал.
"У водителя "Фиата" было обнаружено 1,6 промилле алкоголя в крови. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - уточнили в отделе коммуникаций.
В настоящее время, как отметили в полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.
Отметим, что на своей странице в Facebook народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил, что "депутат Сокальской городского совета от партии "Воля" (глава нардеп Юрий Деревянко) Василий Петрушка в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле) за рулем автомобиля "Фиат Скудо" на дороге Радехов-Червоноград в районе села Новый Витков врезался в рейсовый автобус, после чего убил велосипедистку".
Напомним, глава Перечинской РГА в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.
Впоследствии в больнице умерла вторая пострадавшая женщина.