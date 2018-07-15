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Померла друга постраждала у ДТП за участі голови Перечинської райдержадміністрації

Померла друга постраждала у ДТП за участі голови Перечинської райдержадміністрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП за участі голови Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра, який на той момент перебував за кермом у нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Перечина Івана Погоріляка.

“На жаль, померла й друга жінка, котра була травмова в ДТП за участі голови Перечинської РДА. Слів не має, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жертв цієї дорожньо-транспортної пригоди”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.

Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА Віктора Олефіра, підозрюваного у скоєні смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Українські Національні Новини

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