Померла друга постраждала у ДТП за участі голови Перечинської райдержадміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП за участі голови Перечинської райдержадміністрації Віктора Олефіра, який на той момент перебував за кермом у нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Перечина Івана Погоріляка.
“На жаль, померла й друга жінка, котра була травмова в ДТП за участі голови Перечинської РДА. Слів не має, котрі би хоч якось могли втішили близьких та рідних жертв цієї дорожньо-транспортної пригоди”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.
Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА Віктора Олефіра, підозрюваного у скоєні смертельної дорожньо-транспортної пригоди.