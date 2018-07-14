Прокуратура просить суд арештувати підозрюваного у смертельній ДТП голову РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА Віктора Олефіра, підозрюваного у скоєні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Закарпатської області Марина Безега.
"Ми сьогодні звернулися з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказала прес-секретар.
За словами Марини Безеги, клопотання вже призначено до розгляду. При цьому вона не уточнила дату, коли планується його розгляд.
Як повідомляв УНН, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.
Прокурор Закарпатської області повідомив голові РДА про підозру.