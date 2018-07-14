Прокуратура просит суд арестовать подозреваемого в смертельном ДТП главу РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Прокуратура Закарпатской области подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя Перечинской РГА Виктора Олефира, подозреваемого в совершении смертельной ДТП. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.
"Мы сегодня обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала пресс-секретарь.
По словам Марины Безеги, ходатайство уже назначено к рассмотрению. При этом она не уточнила дату, когда планируется его рассмотрение.
Как сообщал УНН, председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.
Прокурор Закарпатской области сообщил председателю РГА о подозрении.