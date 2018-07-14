Голові РДА, який напідпитку збив двох жінок, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Прокурор Закарпатської області оголосив про підозру голові Перечинської районної державної адміністрації, який напідпитку автомобілем збив двох жінок, одна з яких померла в лікарні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області, передає УНН.
"Прокурор Закарпатської області щойно оголосив про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) голові Перечинської РДА, який вночі, 13 липня, скоїв наїзд на двох місцевих жінок", - зазначили у прес-службі.
Наразі готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.