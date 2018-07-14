Голова РДА напідпитку на Закарпатті на смерть збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області.
За інформацією поліції, вчора пізно ввечері голова Перечинської районної державної адміністрації, житель Перечинського району, скоїв наїзд на джипі марки Cherokee на двох жінок.
"Потерпілих – двох жительок міста Перечин віком 71 та 56 років - "швидка" доставила в реанімацію районної лікарні. На жаль, молодша жінка померла від отриманих травм. За життя другої борються лікарі", - йдеться у повідомленні.
Згідно з висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру, водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Розслідує справу спеціалізований відділ слідчого управління ГУ НП області. Призначено низку відповідних технічних експертиз з метою встановлення усіх обставин автопригоди.
Водія джипа затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на спецмайданчик поліції.
Як повідомляв УНН, у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика загинули дві людини.