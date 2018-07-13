На Львівщині внаслідок ДТП загинули дві людини

Як повідомили правоохоронці, сьогодні, 13 липня, близько 15:00 до них надійшло повідомлення про те, що у Пустомитівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода.

“Попередньо встановлено, що зіткнулись мікроавтобус „Форд Транзит“ та легковик „Мазда“. Внаслідок зіткнення четверо осіб, що перебували у „Мазді“ отримали тілесні ушкодження, з них двоє від отриманих травм померли на місці події. Також травмований водій „Форда“. Потерпілі госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на автошляху Київ — Луганськ — Ізварено сталося зіткнення трьох автомобілів.