На Львівщині внаслідок ДТП загинули дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легковика загинули дві людини. Про це у мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, сьогодні, 13 липня, близько 15:00 до них надійшло повідомлення про те, що у Пустомитівському районі сталась дорожньо-транспортна пригода.
“Попередньо встановлено, що зіткнулись мікроавтобус „Форд Транзит“ та легковик „Мазда“. Внаслідок зіткнення четверо осіб, що перебували у „Мазді“ отримали тілесні ушкодження, з них двоє від отриманих травм померли на місці події. Також травмований водій „Форда“. Потерпілі госпіталізовані, лікарі уточнюють їх діагнози”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на автошляху Київ — Луганськ — Ізварено сталося зіткнення трьох автомобілів.